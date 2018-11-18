(Görüntülü) Kocaeli Rallisi'nde şampiyon Burak Çukurova ve Vedat Bostancı oldu

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Ralli Şampiyonası\'nda Burak Çukurova ve Vedat Bostancı birinci oldular. İzmit\'te bulunan bir alışveriş merkezinin önünden dün start alan pilotlar zorlu parkurlarda bugün de mücadele etti. Ford Otosan Kocaeli Rallisi\'nde 60 araç yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol kat etti. Rallide, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarıştı. RALLİYİ BURAK ÇUKUROVA VE VEDAT BOSTANCI KAZANDI Türkiye Ralli Şampiyonası\'nı Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova ve Vedat Bostancı birincilikle tamamladı. Peugeot 207 ile Hakkı Ağaoğlu ve Erkan Güleren ikincilikle, Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı ve Onur Vatansever üçüncülükle tamamladı. Yarışların sonunda bir alışveriş merkezi önünde yapılan törenle dereceye girenler kupalarını aldı. \'KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ\' Şampiyonlukla yarışı tamamlayan Burak Çukurova, \"Sezonun 7\'nci yarışıydı, rakibimizin 3.3 puan önünde girmiştik son yarışa ilk etapta gayet iyi başladık. İyi bir tempoyla liderliği ele geçirdik ve sonuna kadar koruyarak yarış sonuna kadar geldik. Türkiye Ralli Şampiyonluğu\'nu 20017\'den sonra, 2018\'de de kazandık. Çok mutluyuz sonuçta takımımız adına da mutluyum iki sene üst üste şampiyon olmak gayet keyifli, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pistler çok zorluydu. Sıfır derecede yağmur yağınca çamur oldu. Çamurun üstünde otomobili kontrol etmek ayrı bir stres çok şükür hiçbir hata yapmadık gayet de iyi geçti o yüzden çok mutluyuz.\" dedi. Güzel ve keyifli bir yarış geçirdiklerini söyleyen Hakkı Ağaoğlu, \"2018 sezonunun son yarışını Kocaeli\'de koştuk. Güzel keyifli bir yarıştı, hava şartları herkes gibi bizi de zorladı. Mekanik olarak herhangi silik yaşamadık, bitirdiğimiz için mutluyuz. Pistler zorladı bizi yağmur yağdığı için biraz kaygandı biz bitirdiğimiz için mutluyuz\" diye konuştu. \'DİREKSİYON KUTUSUNDA SORUN YAŞADIK\' Direksiyon kutusunda yaşadıkları problemden dolayı şampiyonluk şansını büyük oranda kaçırdığını belirten Yağız Avcı, şöyle konuştu: \"Sezon finalini Kocaeli\'de yaptık. Daha iyi bir final olabilirdi fakat biraz şans faktörünün belirlediği bir sezon finali oldu. Daha yarışın hemen başında aracımızın direksiyon kutusunda bir problem oldu dolayısıyla şampiyonluk şansımızı büyük oranda yitirmiş olduk. İyi bir sezondu bizim için 5 yarışı rakibimizin önünde bitirdik ama mekanik problemler yaşadığımız yarışlar oldu dolayısıyla şampiyonayı ikinci sırada tamamladık. Tebrik ediyorum rakiplerimizi.\"