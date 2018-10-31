T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kobani'de 2 noktadaki teröristler vuruldu

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Kobani kentinin batısındaki 2 köyde bulunan terörist hedefler imha edildi

31 Ekim 2018 20:13

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Kobani kentinin batısındaki 2 köyde bulunan terörist hedefler imha edildi. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD denetimindeki Kobani kentinin Siftek ve Körali köylerinde, teröristlerin bulunduğu alanlardan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu birlikler 2 noktada bulunan terörist hedeflere topçu ateşiyle misilleme yaptı. Hedeflerin imha edildiği misilleme ile bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Sınır hattında konuşlu askeri araca yönelik taciz ateşi açılması üzerine TSK birliklerince saldırının yapıldığı Kobani\'nin batısındaki Siftek ve Körali köylerinde PKKPYD mensubu 4 teröristin öldüğü, 6 teröristin ise yaralandığının tespit edildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFADHA TÜRK Silahlı KuvvetleriSuriye KobaniSuruçPKK SuriyePYDKobaniSiftekKöraliTürkiyeBununHedeflerinTERÖRİSTTSKPKKPYD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24