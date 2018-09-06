(Görüntülü) Klima yangını korkuttu

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da bir evde klimanın iç ünitesindeki arıza nedeniyle çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2129 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hasan Ü.\'ye ait dairede çalışır haldeki klimanın iç ünitesi saat 15.00 sıralarında alev aldı. Daireden duman yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine müdahale etti. Dairenin içindeki yangını söndüren ekipler, daha sonra dumanı tahliye etti. Olay sırasında evde bulunan iki çocuğun polis ekiplerince çıkartıldığı belirtildi.