(Görüntülü) Klasik otomobil tutkunları Ayvalık'ta buluştu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 52 klasik otomobille şehir turu attı. Ayvalık\'ta bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında, aralarında Chevrolet Impala, Volkswagen, Fiat, Plymouth, Ford Mustang, Dodge gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı 52 otomobil tutkunu buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde konaklayan ilçede 3 gün boyunca çeşitli gezi aktiviteleri düzenleyecek klasik otomobil tutkunları, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda da vatandaşlara görsel şölen sundu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, Ayvalık Belediyesi’nin 14\'üncü Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde ilçeye geldiklerini belirtti. Amaçlarının bir dönemlere damgasını vuran klasik otomobilleri günümüz koşullarında yaşatıp, geleceğe taşımak olduğunu kaydeden Okay, \"Bu anlamda biz, toplumumuzda olabildiğince bu farkındalığı yarattığımızı düşünüyoruz. Klasik otomobillere tarihi birer obje gözüyle bakıyoruz. Olabildiğince tarihi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bizler bu araçların sahipleri değil, emanetçileriyiz. Bu araçlar; otomobil teknolojisinin nereden, nerelere geldiğinin en güzel örnekleridir\" dedi. Kendisinin de gençlik yıllarından bu yana klasik otomobillere karşı bir sempatisinin olduğunu söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, otomobiller arasında 1955 modellerin olduğunu belirtti. 57 yaşındaki Gençer, birçok aracın kendisinden büyük olduğunu ifade ederek, \"Şu an yanında bulunduğumu araç ise 62 yaşında. Bu araç neler gördü, neler yaşadı. Nerelere gitti ve bugün burada Ayvalık\'a sapsağlam geldi. Şu anda adeta fabrikadan yeni çıkmış gibi burada. Çağımızda büyük bir tüketim toplumunun bir ferdi insanlar olarak, her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Araçlarımızı, kullandığımız eşyalarımızın kıymetini bilmiyoruz. Bu klasik otomobil tutkunu arkadaşlarımız ise bunların kıymetini bilerek, günümüzdeki çocuklarımıza ve gençlerimize aktarıyorlar. Belki de pek çoğumuz bu otomobilleri eski Türk filmlerinde gördük, izledik. Bugün ise filmlerde gördüğümüz bu araçları yakından izleme şansına kavuştuk. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Etkinliğe 1966 model Mustang marka otomobiliyle katılan Sunay Çapkan, yıllardır klasik otomobillerin tutkusu olduğunu söyledi. Çapkan, \"Klasik otomobil kullanmak, benim gençlik hayalimdi. Ben 41 senedir Almanya’da yaşadım ve son 15-20 yıldır klasik otomobil benim hayatımda vardı. Ben şu anda kullandığım klasik otomobilimi 5 yıl önce 78 yaşındaki bir Alman\'dan satın aldım. Bu Mustang’ı tam iki sene boyunca aramıştım. Çünkü ben renk kombinasyonuna çok dikkat eden bir insanım. İç dekorasyonunu çok beğendiğim 1966 model Musti’m benimle aynı yaşta. İnşallah Musti’m benimle birlikte yaşlanacak\" dedi.