(Görüntülü) Klasik müzik, öğrencilerin okuma oranını ve başarısını artırdı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla \'Klasik Müzikle Kitap Okuma Saatleri\' projesi hayata geçirildi. Klasik müzik eşliğinde kitap okumaya başlayan öğrencilerin başarı oranının da her geçen gün arttığı belirtildi. Şehzadeler ilçesindeki İstiklal İlkokulu\'nun yönetimi, okuma alışkanlığını geliştirmek için beğenilen bir projeyi yaşama geçirdi. Projeyle öğrencilere, hafta içi 3 gün, 1\'er ders saatinde, klasik müzik eşliğinde kitap okutulmaya başlandı. Okuldaki kitaplardan seviyelerine göre istediklerini seçen öğrencilerin, okuma oranları ve genel başarısı yükseldi. Öğretmenler de okuma etkinliklerine katılırken, 300 öğrenci son 1 ayda 450 kitap okudu. Okul Müdürü Gürsel Saka, \"Çocuklarımız, duydukları klasik müzikle, okudukları metinlerin içerisine daha fazla girdi. Öğrencilerimizin okuduklarını anlamalarında belirgin bir artış gözlemledik\" dedi. Psikolog Tuğçe Başdemir ise kitap okurken müzik dinlemenin odaklanma becerilerini de artırdığını belirterek, \"Araştırmalarımız bize şunu gösteriyor. Çok erken yaştan itibaren hatta anne karnındayken bile seslerle, müziklerle tanışmaya başlıyoruz. Beynimizin sağ ve sol bölgelerinin farklı işler için uzmanlaştığını hesaba katarsak, daha fazla bir performans sergilemeyi sağlıyor. Muhakeme becerileri, bilimsel beceriler beynin diğer yarım küresiyle ilişkiye girdiği zaman, işte kitap okurken müzik dinleme olduğu gibi odaklanma becerilerimizi artırıyor\" dedi. ÖĞRENCİLER PROJEYİ SEVDİ Öğrencilerden Eylül Ataş, \"Kitap okuma saatinde çok eğleniyorum. Kitaplarımız çok güzel. Bu sene kitap okumaya başladığımdan beri babama 5 kitap aldırdım\" dedi. Bir diğer öğrenci Elif Ceylan, \"Kitap okumaktan zevk alıyorum. Bilmediğim kelimeleri not alıp, eve gidince sözlükten bakıyorum. Kelime dağarcığımı daha da geliştiriyorum\" diye konuştu. Öğrenci Sudenaz Çınkı ise \"Müzik eşliğinde kitap okuyunca, daha da zevkli oluyor. Okuduklarımı daha iyi anlıyorum\" dedi.