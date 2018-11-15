(Görüntülü) KKTC'nin Bağımsızlık Günü İAÜ'de kutlandı

İSTANBUL, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Bağımsızlık Günü İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Bağımsızlığın 35’inci yılı anısına KKTC’den getirilen toprakla üniversiteye bir adet mavi ladin ağacı dikildi.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 1983’te bağımsızlığını ilan ettiği gün olan ve her yıl “KKTC Cumhuriyet Bayramı” olarak kutlanan 15 Kasım için, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Törene KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova, büyükelçiler, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.





KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın katıldığı tören kapsamında “Kuruluştan Günümüze KKTC’yi Etkileyen Gelişmeler” başlıklı panel de düzenlendi. Moderatörlüğünü İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu’nun gerçekleştirdiği panelde Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz konuşmacı olarak yer aldı.





“KKTC, İLELEBET YAŞAYACAK BİR CUMHURİYET OLACAKTIR”





15 Kasım’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok anlamlı bir gün olduğunun altını çizen KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC’nin ilelebet yaşayacak bir cumhuriyet olacağını vurguladı. “15 Kasım toplumsal mücadelemizin bir devlet olarak taçlandırıldığı gündür” diyen Berova, “Kıbrıs adasında yaklaşık 100 yıla yakın bir süre içerisinde adada kalan biz Kıbrıslı Türkler orada varlığımızı sürdürebilme adına büyük bir mücadele verdik. 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtından sonra da orada yapılanmamızın, bir devlet şekline dönmemizin temelleri atılmaya başlandı. 1983 yılında da 15 Kasım günü bunu taçlandırdık. Orada yeni bir Türk devletinin kurulmasına büyüklerimiz vesile oldu. Büyük mücadele günleri içerisinde kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş olmak üzere bu konuda tüm emeği geçenlere ve bizlere devlet bahşeden büyüklerimizi de minnetle anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önümüzdeki yıllar içerisinde de tanınırlığını artırmakla birlikte, ilelebet yaşayacak bir cumhuriyet olacaktır. Bugün burada bizi ağırlayan İstanbul Aydın Üniversitesi yöneticilerine de teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.





“1974’TEN ÖNCESİNİ UNUTMAMAMIZ GEREKİR”





KKTC’nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü İAÜ’de kutlamaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Temel amacımız özgür ve bağımsız bir Kıbrıs’ı oluşturmaksa 1974 öncesini unutmamamız gerekmektedir. Halkın ne tür çabalar göstererek, hangi emekler vererek bugünlere geldiğini hem ekonomik hem siyasi hem de kültürel olarak tam bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaratmak için arkadan gelen neslin de bilinçli olması gerekmektedir. Temel amacımız, ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez’ anlayışıyla bütün bu gerçekleri siyasi, eğitim, kültür, ekonomik açıdan öğrencilerimize ve akademisyenlerimize aktarmaktır” dedi.





“KIBRIS BİR EĞİTİM ADASI OLMAK ZORUNDA”





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin jeopolitik konumu, eğitim ve ekonomik şartları gereğince eğitim adası olma yönünden büyük şansa sahip olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Kıbrıs bir eğitim adası olmak zorunda. Biz de İstanbul Aydın Üniversitesi olarak uluslar arası öğrencide oldukça yoğun bir üniversiteyiz. Bu çalışmalarımızın da bir devamını Kıbrıs’ta yapmak için orada bir üniversite oluşturduk. İster ekonomi, ister tarım, imalat, siyaset her ne yaparsanız yapın eğer eğitim tabanlı değilse zemininde eğitim yoksa o yaptığınız işten istediğiniz sonucu ve verimi alamazsınız. Bu mantıktan hareket ederek Kıbrıs’ın da ana girdisinin eğitim, beraberinde turizm, tarım olmasını ön plana çıkarıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimleri bu üniversite kanalıyla Kıbrıs’a aktararak, Kıbrıs’taki eğitim kalitesini hem daha da ortaya çıkarmak, daha yüksek seviyede uluslar arası öğrencilerin oraya gitmesini sağlamak maksadıyla bu çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.





Dr. Aydın, hafta boyunca farklı etkinlikler düzenleyerek KKTC’nin kültürünü, tarihini, yaşantısını arkadan gelen nesillere aktarmak, Türkiye’yle daha bir yakınlaşma ve bütünleşme sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.





REKTÖR İZMİRLİ GÖZYAŞLARINI GÜÇLÜKLE TUTTU





Törendeki konuşmasında Kıbrıs’ın tarihten bugüne gelen sürecini özetleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli’nin, KKTC’nin kuruluşu ve bağımsızlığında görev alan, başta kurucu liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) önderlerini anarken gözyaşlarını güçlükle tuttuğu ve konuşmakta zorlandığı gözlendi.





DÜNDEN BUGÜNE KKTC





Tören daha sonra, moderatörlüğünü İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu’nun gerçekleştirdiği; Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in ise konuşmacı olarak yer aldığı “Kuruluştan Günümüze KKTC’yi Etkileyen Gelişmeler” başlıklı panelle devam etti. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova ayrıca, akşam saat 16.30’da, İAÜ bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu’na da konuk oldu. Dr. Berova, bürokratlar, iş insanları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve siyasetçilere Kıbrıs’ta eğitim ve Kıbrıs’ı “eğitim adası” olmaya götüren süreçle ilgili güncel bilgiler sundu.