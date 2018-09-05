(Görüntülü) KKTC'li genel başkandan Barbaros Şansal'a restoranda tepki

Sefa KARAHASAN LEFKOŞA, (DHA) - MODA tasarımcısı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) gittiği restoranda, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile karşılaştı. Büsküvütçü\'nün Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC\'de ne işin var dediği Şansal, tepki vermedi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle, geçen yıl, KKTC\'den sınır dışı edilip, Türkiye\'ye gönderilen ve hakkında yargı süreci başlatılan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkındaki \'sınır dışı\' kararı yeni hükümet tarafından kaldırılmıştı. KKTC\'de bulunan Şansal, gittiği restoranda MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve parti üyeleriyle karşılaştı. Büsküvütçü, Şansal\'a Güneye gidip, bize \'İşgalci\' diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC\'de ne işin var dedi. Şansal ise Büsküvütçü\'yü dinleyerek, tepki vermedi. Bu anlar, restorandaki müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. \'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni alenen aşağılama\' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal\'ın cezası onanmıştı.