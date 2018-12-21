(Görüntülü) KKTC-Türkiye Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) – ‘KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye Yılın En İyileri Ödülleri’ sahiplerini buldu. Sanat dünyasından iş dünyasına birçok alanda ödülün dağıtıldığı gecede Arnavutköy Belediyesi de ödül alanlar arasındaydı. KKTC Turizm Bakanlığı Himayelerinde dördüncü kez organize edilen KKTC-Türkiye Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde organize edilen geceye birçok ünlü isim katıldı. Ödül törenine, Gülben Ergen, Suzan Kardeş, Ece Seçkin, Gökhan Türkmen, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından da isimler katıldı. İş, sanat ve siyaset olmak üzere üç ana kategoride birçok ünlü isim ödüllerini teslim aldı. Gecenin ilk ödül alan ismi ise Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı’ydı. ‘Yılın En İyi Hizmet Veren Belediyesi’ kategorisinde ödüle layık görülen Baltacı’nın ödülünü, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran aldı. “HİZMET DALINDA ÖDÜL ALMAK SEVİNDİRİCİ” Hizmet dalında ödüle layık görülmelerinin sevincini yaşadıklarını ifade eden Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran, “Arnavutköy Belediyesi olarak hizmet dalında ödüle layık görülmemiz bizi sevindirdi. Belediye başkanımızın da çok selamları var, kendileri gelemediler ama bizi gönderdiler. Ben ‘Yavru Vatan’da ki tüm soydaşlarımıza buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum” dedi. “KKTC İLE BİR KÖPRÜ OLACAĞINI UMUYORUM” KKTC Türkiye Yılın En İyileri Ödülleri Komite Başkanı Serdar Şengül, “Bu yıl dördüncüsünü, Türkiye’nin güzide şehri İstanbul’da icra etmek üzere anavatanımız Türkiye’de hazır bulunuyoruz. Üçüncü Havalimanı açıldıktan sonra ilk uçuşunu KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirmişti. Arnavutköy Belediyesi, İstanbul’un en büyük ilçesi olma özelliğini taşıyor. Bu bağlamda da başkanımıza da ‘Yılın En İyi Hizmet Veren Belediyesi Ödülü’nü tevcih edeceğiz. Böylelikle KKTC ile bir köprü olabileceğini de umuyorum. Bu platform bunun için çok uygun” ifadelerini kullandı.