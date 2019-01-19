(Görüntülü) KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: KKTC kara delik değildir

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kara delik olmadıklarını belirterek, \"Doğu Akdeniz\'de KKTC ve Türkiye olmadan mutabakat sağlanamaz\" dedi. Kudret Özersay, Türkiye\'deki akademisyen ve siyasetçilerle Kıbrıs sorununu ele almak için İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan Özersay, bu hafta başında Mısır\'da Akdeniz\'e kıyısı olan 7 ülkenin resmi katılımlarıyla düzenlenen \'Doğu Akdeniz Gaz Forumu\'na ilişkin \"Doğu Akdeniz\'de KKTC ve Türkiye\'nin katılımı ve rızası olmaksızın mutabakat olamaz. Bölge gereksiz tartışmaların, gerginliklerin olduğu istikrarın zarar gördüğü bir bölgeye dönüşebilir\" diye konuştu. \"ŞİRKETLER KIBRIS RUM KESİMİNİ ANLAŞMAYA ZORLAMALIDIR\" Bölgenin istikrarı ve barışın sağlanması için doğalgaz konusunda anlaşmanın önemine dikkat çeken Özersay, \"Burada önemli olan şey sadece çatışma ihtimali değil daha da önemlisi, şirketler gözüyle baktığımızda karşı karşıya kalacakları ekonomik yaptırımlar, kendilerini içinde bulacakları ekonomik kayıplar veya sorumluluk halidir. Sadece üçüncü devletler değil aynı zamanda uluslararası şirketlerde Kıbrıs Rum tarafını Kıbrıslı Türklerle masaya oturup doğalgaz konusunda anlaşmaya zorlamalıdır. Bu bölgenin istikrarı, barışı ve karşılıklı ekonomik bağımlılığın yaratılması için önemlidir\" ifadelerini kullandı. KIBRIS SORUNU NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR? İş birliğine dayalı ortaklık geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Özersay, \"Aynı şeyleri söyleyip birbirinden farklı şeyler anlıyoruz, büyük ihtimalle o yüzden çözüm olmuyor. İki toplumda federal ortaklık istediğini söylüyor ama her iki taraf da bundan farklı şeyler anlıyor. Federasyon dediğiniz şey yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı bir ortaklık türüdür. Kıbrıs Rum tarafının özellikle yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmaya çok da hazır olmadığı, siyasi eşitliği, aktif katılımı kendi içine çok da sindirmediği anlaşılıyor. Bunu 2004 yılındaki referandumda kapsamlı çözüm planını reddetmesinden anlıyoruz\" dedi. \"BUGÜN ÇOK BİR ŞEYİN DEĞİŞMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\" Özersay, \"Bugün geldiğimiz noktada çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Daha da önemlisi doğal zenginlikler konusunda Kıbrıslı Türklerin rızasını almaksızın bu kaynakları işletip,çıkarıp dünya piyasasına aktarabileceğini gören uluslararası toplum tarafından da bu konuda kendisine çok fazla sorun çıkarılmayan Kıbrıs Rum liderliği \'neden ben o zaman Kıbrıs sorunun çözüp, bu kaynakları Kıbrıslı Türklerle paylaşayım\' der noktaya geldi\" diye konuştu. EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU Çözüm için iş birliğinin önemine değinen Özersay, \"Geleceğe dönük olarak Kıbrıs\'ta, Doğu Akdeniz bölgesinde barışa ve istikrara hizmet edecek olan şey ekonomik anlamda karşılıklı bağımlılık ilişkisinin gelişmesidir. İlgili bütün tarafların ticaret, turizm, enerji, doğalgaz gibi konularda iş birliği yaparak birbirlerine bağımlı hale gelmeleri bölgedeki çatışmayı, istikrarsızlığı da önleyecektir\" ifadelerini kullandı. VİCDANI RED AÇIKLAMASI KKTC\'de Cumhuriyet Meclisine sunulan ve tartışma yaratan \'vicdani red\' yasasına ilişkin açıklama yapan Özersay, \"Bizim hassas olduğumuz konu şudur, \'vicdani red\' yasasının istismar edilmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu da samimiyet testiyle yapılabilecek olan bir şey. Yasa, askerlikten kaçma haline dönüşmeyecek olan ama silahlı kuvvetlerde veya başka bir kamu kurumunda sivil hizmet niteliğinde belki askerlik süresinden daha uzun süre yine de bir görev yerine getirilmesi söz konusu olacak şekilde düzenlenmelidir diye düşünüyorum. Vicdani red hakkını ülke savunmasını tehlikeye düşürecek bir hale dönüştürmeye sıcak bakmayız, bu çerçevede yasal düzenleme yapacak değiliz\" dedi. \"TÜRKİYE İLE SORUNLARI ÇÖZMEYE YÖNELİK SİYASET YAPACAĞIZ\" Hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Özersay, \"KKTC\'nin Türkiye ile birlikte ortaya koyacağı siyaset çatışmacı değil, sorunları çözmeye dönük bir siyaset olacak. Ama bu hak ve menfaatlerimizden vazgeçeceğimiz şeklinde kesinlikle ve kesinlikle görünmemeli ve okunmamalıdır. Önümüzdeki dönemde aktif bir diplomasi uygulayarak hak ve menfaatlerimizi gerek Doğu Akdeniz bölgesinde gerekse uluslararası platformlarda savunma ve ileriye taşıma vizyonumuz var.Buna ilaveten terörizme karşı, kara para aklanmasına yönelik mücadele, suçluların iadesi ve benzer konularda KKTC olarak uluslararası toplumun parçası olmak istiyoruz\" diye konuştu. \"KKTC KARA DELİK DEĞİLDİR\" Uluslararası hukukun dışında bırakılmayı kabul etmeyeceğini belirten Özersay, \"KKTC kara delik değildir. Kara delik olmak istememektedir. Uluslararası toplumun değerlerini paylaşan, çağdaş Kıbrıs Türk halkı vardır. Dolayısıyla uluslararası hukukun dışında bırakılmamızı kabul edemem\" ifadelerini kullandı.