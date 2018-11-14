(Görüntülü) KKTC Bağımsızlık bildirgesini yazan Ertuğ: Alternatifleri denemenin zamanı geldi

Nuri PİR- Sefa KARAHASAN- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin bağımsızlık bildirgesine ve buna ilişkin meclis karar metnine imza atan isimlerden, eski müzakereci Osman Ertuğ (69), Rum kesimiyle iki toplumlu federal bir yapıya ulaşmak için gösterilen tüm çabaların boşa gittiğini söyledi. Ertuğ, \"Federal çözümün kendi kendini tükettiği bir ortamda aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa daha değişik modeller ve alternatifler denemenin artık zamanının geldiğini düşünüyorum\" dedi. Kıbrıs Türkünün özgür iradesini tescilleyen bağımsızlık bildirgesine imza atan ve bir süre başmüzakerecilik görevini yürüten Osman Ertuğ, KKTC\'nin 15 Kasım\'daki 35\'inci kuruluş yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulundu. Ertuğ, bağımsızlık bildirgesinin ve buna ilişkin meclis kararı metninin, o dönemin ekibiyle büyük bir gizlilik içerisinde yapıldığını belirterek, \"Çünkü dış güçlerin bu hazırlıklardan haberi olsaydı operasyonu durdurmaya çalışacaktı. Bu çok tarihi bir operasyondu, başarıyla yapıldı ve bugünlere geldik. Belki tanınmamışlık olabilir ama bu, devletin varlığını kaldırmaz. Büyük mesafe katedilmiştir. Gelişmede de sorunların olması gayet doğaldır çünkü dünyanın her yerinde sorunlar vardır. Fakat, KKTC dimdik ayaktadır. Ben halkımıza ve ulusumuza 35\'inci yıl dönümünün kutlu olmasını dilerim. KKTC\'nin elimizde bir güç olarak varlığı ve bunun masada da elimizi güçlendirdiği inkar edilmez bir gerçektir. Anavatan Türkiye\'nin garantörümüz olarak her zaman arkamızda durması da bizim açımızdan büyük bir güçtür\" dedi. \'OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEKTEN VAZGEÇMELİ\' Kıbrıs Rum kesimiyle iki toplumlu federal yapıya ulaşmak ve yeni ortaklık kurmak için gösterilen tüm çabaların 50 yıllık süreç içerisinde adeta boşa gittiğini vurgulayan Osman Ertuğ, şöyle konuştu: \"Çünkü Kıbrıs Rum tarafı bir türlü bizimle eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşmak istemiyor. Artık aynı teraneyi tekrarlayıp durmaktansa, yani federal çözümün kendi kendini tükettiği bir ortamda aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa daha değişik modeller ve alternatifler denemenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu bakımdan, artık federasyon diye diye olmayacak duaya amin demekten vazgeçip, halkımıza yeni alternatifler bulup, içinde bulunduğumuz statükodan ki bu Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti sandalyesini işgal etmiş olması demektir, bundan kurtulmak ve üzerimizde haksız yere uygulanan izolasyon ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak gerekir. Bu hakkımızdır, bir insan hakkıdır aynı zamanda. Bütün çabalarımızı bu doğrultuda yönlendirmeliyiz.\"