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(Görüntülü) Kızılay topluluğu üyelerinden Suriyeli annelerle 10 aralık insan hakları günü etkinliği

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Kızılay Toplum Merkezi'ne gelen Hacettepe Üniversitesi Kızılay topluluğundan 20 gönüllü Suriyeli anneler ve çocukları ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir etkinlik düz

08 Aralık 2018 19:17

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Kızılay Toplum Merkezi\'ne gelen Hacettepe Üniversitesi Kızılay topluluğundan 20 gönüllü Suriyeli anneler ve çocukları ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Hacettepe Üniversitesi Kızılay topluluğu gönüllüleri Reyhanlı\'daki Kızılay Toplum Merkezi\'ndeki 27 Suriyeli anne ile birlikte \'kelebek etkisi projesi\' kapsamındaki etkinlikte teraryum fanusu yaptılar. Kızılay gönüllüsü Hüsne Yayla, Hacettepe Üniversitesi Türk Kızılayı topluluğu olarak geldiklerini söyleyerek \'10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Reyhanlı\'daki Kızılay Toplum Merkezi\'nde bulunan Suriyeli annelerle ve onların çocukları ile \'kelebek etkisi projesi\' kapsamında birlikte olduk. Onlarla tanışıp kaynaştık. Bu arada hep birlikte teraryum fanusu yaparak hoşça vakit geçirdik. Onların mutluluğuna ortak olduk dedi. Etkinliğe katılan Suriyeli annelerden İman Elevi, Ayşe Elalemi ile Fatma Şahabattin de, Hacettepe Üniversitesi\'nden gelen Kızılay topluluğu üyeleri ile tanışmaktan ve onlarla etkinlik düzenlemekten mutlu olduklarını belirttiler. Etkinlikte, Suriyeli anneler, Kızılay topluluğu gönüllüleri eşliğinde özenle teraryum fanusu yaptı.

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