(Görüntülü) Kızıl tilki, yaylacıların sevgilisi oldu

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köylülerinin kullandığı Lazcada \'Büyük Yayla\' anlamına gelen Didingola Yaylası\'nda görülen ve \' \'Cino\' adı verilen kızıl tilki, yaylacılar arasında dolaşıyor, bırakılan yiyecekleri yiyor.



Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte Topluca köylülerinin kullandığı \'Didingola Yaylası\'nda görülen kızıl tilki bir süre yaylayı gözledi. Vatandaşların uzaktan seyrettiği tilki, zamanla yaylaya yaklaşmaya başladı. Son aylarda yaylanın içine inen tilkiye vatandaşlar, \'Cino\' adını koydu. Yaylanın içerisinde adı ile seslenilen tilki, vatandaşların yakınına kadar geliyor, bırakılan yiyecekleri yiyor. Tilki, beslendikten sonra yeniden uzağına gittiği yaylayı gözetliyor.



Topluca Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten, tilkinin görüntülerini soysal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:



\"Cino, Didingola yaylasındaki sevimli dostumuz oldu. Allah\'ın yeryüzünde yarattığı en güzel hayvanlardan biri olan bu zeki hayvan bizimle çok güzel ilişki kurdu. Bize yaklaştı. Bizi sevdi, biz de onu çok sevdik. Fakat kendisinden ayrılmak zorunda kaldık. Umarım zorlu kış şartlarını sağlıklı bir şekilde atlatır ve baharda tekrar buluşuruz. Kendine iyi bak Cino\"