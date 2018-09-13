(Görüntülü) Kızdığı oğlunun evini tel örgüyle çevirdi

Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/MAÇKA(Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesinde arazi meselesi nedeniyle tartıştığı ve davalık olduğu oğlu Kerem Oğuz\'a (46) kızan Mustafa Oğuz (76), kendi arazisine oğlu tarafından inşa edilen tek katlı evin çevresini çelik tel örgüyle örerek giriş ve çıkışları kapattı. Kerem Oğuz ve ailesi tel örgülerin üzerinden güçlükle evlerine girip çıkıyor. Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi\'nde oturan Mustafa Oğuz ile kendi arazisi üzerine ev yapmasına izni verdiği oğlu Kerem Oğuz arasında sonradan arazi anlaşmazlığı yaşandı. Mustafa Oğuz ile oğlu Kerem Oğuz arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Mahkeme, arazinin kullanım hakkının şikayette bulunan baba Mustafa Oğuz\'a ait olduğu yönünde karar verdi. Mustafa Oğuz da tapulu arazisinin üzerinde oğlunun inşa ettiği evin dört bir yanını çelik tel örgüyle çevirerek kapattı. Evlerine ulaşabildikleri patika yolu da kullanamayan Kerem Oğuz ve ailesi, tel örgü üzerinden atlayarak evlerine güçlükle girip çıkabiliyor. BABAM BANA \'EVİNİ DE AL, GİT\' DEDİ Evine giden araç yolunu babası ile birlikte zamanında yaptıklarını anlatan Mustafa Oğuz, babası ile sonradan anlaşmazlıklar yaşadıklarını anlattı. Oğuz, \"Babamın istediği arazinin içerisinde bulunan 8\'de 2\'lik hissemi kendisine verdim. Arada kırgınlık olmasın diye büyüklerimiz bir araya gelerek tapuda evin bulunduğu yerin ve kullanım hakkının bende olması kaydıyla babamın üzerine satış yapmış gibi gösterdik. Çünkü tapuda bulunan görevli \'böyle yaparsak giderler az olur \' dedi. Biz de satış yapmış gibi gösterdik. Asıl sorunlar bundan sonra başladı. Babam arazinin tapusunu üzerine aldıktan sonra \'senin burada sadece bir evin var. Şimdi evini de al git\' dedi ve her tarafa kapattı\" dedi. \'EVİME GİRİP, ÇIKAMIYORUM\' Babasının davranışlarına anlam veremediğini ifade eden Oğuz, \"Ama bu durumun insani hiçbir yanı yok. Beni sevmiyor olabilir. Ben kendi ellerimle araziyi babama devretmiş olduğum için burada işgalci durumuna düştüm. Babam daha sonra araziyi aldığı yetmedi, \'Ben bunları sevmiyorum, arazimden çıksınlar\' dedi. Üzerine bir de hakkımda bu zamana kadar arazinin kullanım bedeli ile alakalı haciz işlemi başlattı. Evime icra geldi. Bütün masrafları ödedim. Şimdi de evimin girişine çıkışına tel örgülerle kapattı. 6 çocuğum var. Evime giremiyorum, çıkamıyorum\" dedi. \'KUŞ MİSALİ EVE HAVADAN MI KONALIM?\' Hayriye Oğuz da, 25 yıldır yaşadıkları eve girip çıkamadıklarını belirterek \"Çocuklarımın günahı ne? Hayvancılıkla geçiniyorum, çocuklarımı hayvancılıkla kazandığım para ile besliyorum. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Büyük oğlum eve gelmiyor. Evimiz var ama evimize hiçbir taraftan giriş çıkış yok. Sanki kuş misali gelip evimize havadan mı konmamız bekleniyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Evin kullanım hakkı bana ait ama ben burayı nasıl kullanacağım? Demir örgüler varken evime girip çıkamıyorum. Gidecek evim, yerim yok\" diye konuştu.