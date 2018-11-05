(Görüntülü) Kıyıya vuran tekne, traktör ve ATV ile kurtarıldı, turistler o anları izledi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde arızalanıp kıyıya vuran tekne, traktörle ve yedeğinde ATV ile çekilerek kurtarıldı. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde denize giren ve güneşlenen turistler, kurtarma çalışmasını şaşkınlık ve meraklı gözlerle izledi.



Manavgat\'ın Çolaklı Mahallesi\'nde adı öğrenilemeyen bir vatandaş geçen çarşamba günü balık tutmak amacıyla denize açıldı. Bir süre sonra teknesi arızalanan vatandaş, kendi imkanlarıyla 6- 7 saat kürek çekerek Çolaklı sahiline kadar geldi. Burada teknesi kuma saplanan vatandaş, Mustafa Cansız\'dan yardım istedi. Traktörüyle sahile gelen Mustafa Cansız, tekneyi kuma saplandığı yerden çekerek kurtardı. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahildeki, turistler şaşkın bakışlarla teknenin kurtarılma çalışmasını izledi.



Teknenin traktörle çıkarılması, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün yedeğinde ATV olarak bilinen motosiklet ve tekneyle sudan çıkarılması görülüyor. Sahilde güneşlenen ve denize giren turistlerin meraklı ve şaşkın bakışlarla tekne kurtarma çalışmasını izledikleri de cep telefonu görüntülerine yansıdı.



\'TRAKTÖRLE DENİZE GİRDİM\'



Mustafa Cansız, \"Vatandaşın çıkarma şansı yoktu. Ağır bir tekne. Traktörle denizin içine girdim, geriye çıkardık. Vatandaşın teknesini düzelttikten sonra o kendi motoruyla çekmek istedi. Çekemedi, ben, \'madem buraya kadar geldik, iyice yardımcı olayım\' dedim. Traktörle tekneyi sahile kumsaldan çıkardık. İş yerine kadar da götürdüm\" diye konuştu.