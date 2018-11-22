(Görüntülü) Kitap girişli konserde toplanan kitaplar köy çocuklarına ulaştırıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- GÜNEYDOĞU Anadolu Projesi (GAP) bünyesinde faaliyet gösteren Şırnak Gençlik ve Kültür Evi gönüllerinden oluşan müzik ekibi, köy çocukları yararına bilet yerine kitap girişli konserde toplanan yüzlerce kitabı kentteki köy çocuklarına ulaştırdı. Şırnak Gençlik ve Kültür Evi gönüllülerinden Mehmet Bilir, konser ve toplanan kitapların köyde yaşayan öğrencilere ulaştırıldığını belirterek, \"Gönüllü müzik gurubumuzla Şırnak merkezde bir konser vermiştik. Konserin girişi bir kitaptı. Sağolsun öğrenci kardeşlerimiz çok büyük bir duyarlılık gösterip, salonu doldurmuşlardı. Bugün de konser sonrası topladığımız kitapları kırsal kesimdeki kardeşlerimizle buluşturduk. Aynı şekilde gönüllü müzik gurubumuz, şehirden küçük kardeşler, kırsal kesimde olan kardeşleri ile buluştu. Aslında biz buna kitap kardeşliği diyoruz. Gönüller bugün buluştu. Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük çocuklar bunlar. Kendi harçlığından kısıp kitap alan vardı ve bunu kardeşleri ile buluşturdular\" dedi Projelerinin devam ettiğini ve diğer köyler için de kitap toplamaya devam ettiklerini anlatan Bilir, \"Topladığımız kitapları bugün Özveren, Geçitboyu ve Balveren’deki okullarımızda okuyan çocuklarımıza ulaştırdık. 1, 3 ve 4\'üncü sınıflar için kitaplarımızı teslim ettik. Diğer köyler için kitaplar toplanıyor. Gönüllü müzik ekibimizin konserleri devam edecek. Bu şekilde diğer köylerimize ulaşmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.