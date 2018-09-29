(Görüntülü) Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda "İstiklal Marşı" skandalı

Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi seremonide İstiklal Marşı çalınmadı



Türk sporcular, tek bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudu



SOFYA / DHA





Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası\'nda ülkemizi temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine Milli sporcular tek bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudular.



Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan\'ın Sofya kentinde organize edilen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında Zeytinburnu Belediyesi SK, HC Bat Yam\'ı 4 - 0 mağlup etti.



Ancak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine de Zeytinburnu Belediyesi SK oyuncuları tek bir ağızdan İstiklal Marşı\'nı okudular.



SPOR BAKANLIĞI\'NDAN ZEYTİNBURNU BELEDİYE\'YE KUTLAMA



Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu.



Bakanlık, \"Seremonide İstiklal Marşımızı çalmayı unutmuşlar. Tabii ki bizim çocuklar da arkalarını dönüp gitmemişler. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam\'ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye SK\'yi kutluyoruz\" ifadelerini kullandı.



Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü de, sporcularının İstiklal Marşı\'nı okuduğu görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı;



\"İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet sonrasında organizasyon komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter.\"