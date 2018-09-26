(Görüntülü) Kıskançlıktan sevgilisini bıçakladı, 'Kafanı kesip ambulansın önüne atacağım' dedi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Ali Nafi Toksöz (36), kendisini aldattığını düşündüğü kız arkadaşı Ç.B.\'yi (22) dövüp, saçlarını keserek, çeşitli yerlerinden bıçakladı. Gözaltına alınan Toksöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Toksöz\'ün, sevgilisinin boğazına bıçak dayayıp, \"Ambulans gelsin; boğazını kesip, kafanı önlerine atacağım\" dediği öğrenildi. Manavgat\'ın Ilıca Mahallesi\'nde birlikte yaşayan Ç.B. ile erkek arkadaşı Ali Nafi Toksöz arasında, pazartesi sabaha karşı tartışma çıktı. Ç.B.\'nin başkalarıyla mesajlaştığını iddia eden Toksöz, kadını önce dövüp ardından makasla saçlarını kesti. Toksöz, daha sonra Ç.B.\'yi bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Kapıyı kırıp, eve giren jandarma görevlileri, Toksöz\'ü kız arkadaşını bıçaklarken yakaladı. Jandarma, Toksöz\'ü gözaltına alırken, eve gelen sağlık görevlileri, yaralı Ç.B.\'yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürdü. \'KASTEN YARALAMA\'DAN TUTUKLANDI Jandarmada ifade veren Ali Nafi Toksöz, kız arkadaşı Ç.B. ile son zamanlarda aralarında tartışmalar olduğunu, olay gecesi de başka biriyle mesajlaştığını, ona \'WhatsApp\' uygulaması üzerinden gülücük gönderdiği için kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını öne sürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini kaybettiğini belirten Toksöz, kız arkadaşını dövdüğünü, saçlarını kestiğini ve bıçakla bacaklarından yaraladığını söyledi. Toksöz, sevk edildiği savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince \'kasten yaralama\' suçundan tutuklandı. \'EVDE KÖPEĞİM VAR\' DEYİP, HASTANEDEN ÇIKMIŞ Ç.B.\'nin baş, burun ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda darp ve bıçakla yaralama izleri olduğu, bacağında da kırık bulunduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Ç.B.\'nin ameliyata alındığı, başına ve vücudunun birçok yerine dikiş atıldığı belirtildi. Ç.B.\'nin dün \"Evde köpeğim var, ona bakacak kimse yok\" diyerek, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Ç.B., olayla ilgili kendisine ulaşan DHA muhabirine \"Konuşmak, görüşmek istemiyorum\" dedi. \'BOĞAZINI KESİP, KAFANI ÖNLERİNE ATACAĞIM\' DEMİŞ Öte yandan tartışma sırasında sesleri duyup, balkona çıkan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni aradığını anlayan Ali Nafi Toksöz\'ün, Ç.B.\'nin boğazına bıçak dayayıp, \"Ambulans gelsin; boğazını kesip, kafanı önlerine atacağım\" dediği öğrenildi.