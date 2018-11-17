(Görüntülü) Kış çaylarının fiyatı yükseldi

Hande NAYMAN-Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- HAVALARIN soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar baş gösterince bitki çaylarına olan ilgi de arttı. Aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerden oluşan karışımlar satılıyor. İzmir\'de kış çaylarının fiyatları geçen yıla kıyasla zamlandı. ​Havaların soğuması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirip, vücudu hastalıklardan koruyan kış çayları, tarihi Kemeraltı Çarşısı\'ndakiler başta olmak üzere aktar tezgahlarındaki yerini aldı. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı, havlıcan, karanfil gibi çeşitli bitkilerden oluşan kış çayının fiyatları da enflasyondan etkilendi. 200 gramlık paketlerde satışa sunulan kış çaylarının fiyatı 7,5 TL\'den 10 TL\'ye yükseldi. Karışımın içinde bulunan bazı bitkilerin kilo fiyatları ise geçen yıla göre ortalama yüzde 30 zamlandı. Kemeraltı Çarşısı\'ndaki aktarlardan Tahsin Uğuzel (46), \"Zencefil, havlıcan, tarçın, kuşburnu, ıhlamur gibi ürünlerle kış çayları karışımı yapılıyor. Bu ürünlerin nezleye, gribe, soğuk algınlığına ve balgam söktürmeye iyi geldiği biliniyor. Şu anda 200 gramlık paketlerde 10 TL\'ye satılıyor\" dedi. Uğuzel, zencefilin kilo fiyatının 30 TL\'den 40 TL\'ye, karanfilin fiyatının 100 TL\'den 150 TL\'ye yükseldiğini belirtti. Kışın satışların arttığına dikkat çeken aktar sahibi Hasan Yaşar (60) da, \"Kış çaylarının fiyatları geçen yıla göre arttı, ama alış fiyatları da arttı. İsteğe bağlı olarak kış çayları hazırlayabiliyoruz\" dedi. Bir başka aktar Fatih Pamukçu (34) ise, sirkülasyon fazla olduğu için aktarlarda sürekli taze bitkilerin bulunduğunu söyledi.