(Görüntülü) 'Kırmızı pabuçlu' Buray şarkılarıyla coşturdu

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali\'nin ikinci gününde sahne alan Buray, hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi. Foçalılar, sahneye kırmızı spor botlarla çıkan Buray ve orkestra arkadaşlarına \'kırmızı pabuçlular\' adını taktı. 12 Eylül akşamı sona erecek olan 11. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali\'nin ikinci günü çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla sürdü. Bir gün önce Ezginin Günlüğü grubuyla başlayan konser dizisi Kuzey Kıbrıslı pop müzik şarkıcı Buray ile devam etti. Saat 22.00\'de başlayacak konser öncesi yaşamını Foça\'da sürdüren Hakan Doğanay şovuyla Demokrasi Meydanı\'nı dolduran yüzlerce kişiyi coşturdu. Ardından beş kişilik grubuyla birlikte sahneye kırmızı botlarla çıkan Buray, Foça Demokrasi Meydanı\'ndaki konserine \'Yakar Yakar Hayat\' isimli parçasını seslendirerek başladı. Saatler öncesinden gelerek ön sıralardan yer kapan ve sahnenin en önünde barikatlara kadar dayanan hayranları sevdikleri sanatçıya ilk şarkıyla birlikte eşlik etmeye başladı. Buray, \'Sen Sevda mısın\', \'Sahiden\', \'Seni Sevmiyorum Artık\', \'Kimsenin Suçu Yok\', \'Aşk mı Lazım\', \'İstersen\', \'Ay Parçası\' gibi sevilen şarkıları ile konserini sürdürdü. Şarkıcı, programında Ferhat Göçer, Aleyna Tilki, Barış Manço\'nun parçalarına da repertuvarında yer verdi. Duman Grubu\'nun \'Senden Daha Güzel\' isimli parçasıyla ritmi ve coşkuyu zirveye taşıyan Buray \' İzmir Marşı\'yla Foçalılar\'a veda etti. Foça Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ konser sonunda, Buray ve ekibine çiçek, plaket ve Foça Belediyespor\'un 35 numaralı \'Buray\' yazılı formasını hediye etti. Foça Festivali\'nde konser dizisi üçüncü günde, Yenifoça Reha Midilli Sosyal Tesisleri\'nde \'Grup Zımba\', Foça Demokrasi Meydanı\'nda Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası performanslarıyla tamamlanacak.