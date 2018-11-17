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(Görüntülü) Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

17 Kasım 2018 17:25

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kırmızı ışıkta beklerken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Gültepe Mahallesi\'nde bugün saat 10.00 sıralarında Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta duran Oktay K. yönetimindeki 58 AP 713 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Oktay K., aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Trafikte kısa süreli aksamaya neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü. Otomobilin motor kısmı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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