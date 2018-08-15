(Görüntülü) Kırklareli'nde özel idaresi vidanjörü atıkları dereye bıraktı

KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ\'nin Demirköy İlçesinde, resmi plakalı Özel İdare\'ye ait bir vidanjör kanalizasyon atıklarını Mutlu deresi boşaltırken çevreciler tarafından görüntülendi. Dereye vidanjörün 8 kez atık bıraktığı iddia edilirken, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Demirköy ilçesindeki Balaban Köyü mevkiinde hayvancılık yapılan Mutlu deresine Kırklareli Özel İdaresi\'ne ait resmi plakalı bir vidanjörden kanalizasyon atıkları bırakıldı. Bölgede hayvancılık yapan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen bu anlar kısa sürede sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Dere üzerinde hayvancılık yapıldığı ve insan sağlığı içinde büyük zarar olduğunu kaydeden çevreci dernekler duruma tepki gösterdi. Vidanjörün dereye atık bıraktığı videolar kısa sürede yayıldı.Videoların birinde köy sakini dereye bırakılan atıkları göstererek, Böyle bir şey olmaz. Adaletsizlik, bakın pisliğe. Bu dereye insanlar bunu nasıl yapar Bu atılar bu dereye getirip dökülmez. Bunu buraya döken adama, bu aklı kim verdi dedi. VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi\'ne ait vidanjörün dereye atık bırakmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali Bilgin, doğanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, Dupnisa Mağarası\'na foseptik yapmamızdaki amaç, dereyi kirletmemek. Kamu görevlisi olarak böyle bir talimat vermemize rağmen gidip ilgili kişinin foseptikten atıkları çekip dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz. Çevreye zarar vermek açıkça budur. İlgili kişi hakkında soruşturma başlatıldı dedi.