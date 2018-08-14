(Görüntülü) Kırkağaç'ta kavun hasadı başladı

Erdinç ALKAN KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, tat ve aromasıyla coğrafi işaretle tescilli ünlü Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı. Kırkağaç kavununun ilk hasadı, üretici Aladdin Sarıaslan ve Bülent Somalıoğlu\'nun tarlalarında yapıldı. Geçen yıla oranla ekili alandaki artışla birlikte bu yıl Kırkağaç\'taki 10 bin dönümden 30 bin ton ürün alınacağı beklentisi içinde olunduğu kaydedildi. Kavunun tarlada kilo fiyatının 1.50-1.80 TL arasında değiştiği bildirildi. Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı, nisan ayından bu yana Kırkağaç kavunu 14-15 Ağustos\'tan önce hasat edilmez dediklerini belirtip, Kavunumuz tadı ve aroması ile diğer kavun türlerinden ayrılmaktadır. Atlarımız bundan 200-300 yıl önce nasıl kavun tohumu alıyorlarsa, bugün de aynı geleneği sürdürüyoruz. Lezzeti de buradan geliyor. Diğer türlerde olduğu gibi hibrit tohumdan kavun yetiştirmiyoruz. Yani Kırkağaç kavununun genleri ile oynanmamış olduğu için 300 sene önce neyse şimdi de o lezzet ve aromada. O nedenle de Kırkağaç kavunu tercih sebebidir. 2008 yılında patentinin alınmasıyla birlikte bütün kavunlarımıza \'Kırkağaç kavunu\' olduğunu belirten etiket basılmaya başlandı. Tüketicilerimize tavsiyemiz kavunlarımızı İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerimizden alırken etiketine dikkat etsinler. Üzerinde etiket yoksa o Kırkağaç kavunu değildir diye konuştu. KIŞ AYLARINDA DA TÜKETİLİYOR Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz da her kavunun Kırkağaç kavunu olmadığına dikkati çekti. Gerçek Kırkağaç kavununun, ağustos ayından itibaren piyasaya çıktığını vurgulayan Boğaz, Gerçek Kırkağaç kavununun üzerindeki sarı ve siyah renklerin eşit dağılımına dikkat edilmeli dedi. Kırkağaç kavunun sadece yaz değil kışın da güvenle tüketilebildiğine dikkati çeken Boğaz, Hiçbir katkı maddesi bulunmadan, askıda bozulmadan 5-6 ay boyunca kalabilmesiyle bilinen Kırkağaç kavunları kışın da tüketiciye ulaştırılıyor. Hasattan sonra satılamayan kavunlarımızı soğuk hava depolarında bekletiyoruz. Hasadı başladıktan sonra hemen satılmayan kavunlarımızı, daha sonra çıkarıp, kış günlerinde de tüketicilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Kırkağaç kavununu en önemli özelliği 5-6 ay boyunca bozulmadan ağız tadıyla yenilebilmesi diye konuştu. KAVUNLARIMIZ BU YIL ÇOK GÜZEL Kırkağaç kavunu üreticisi Alaattin Sarıaslan da 50 yıldır kavun yetiştiriyorum. Kavunlarımız bu yıl çok güzel. Geçtiğimiz yıllarda hastalık olmuştu.Fiyatların da iyi olmasını bekliyoruz dedi.