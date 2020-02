(Görüntülü) Kırıkkaleli şehit Emre Güngör gözyaşlarıyla uğurlandı - AKTÜEL

Kırıkkaleli şehit Emre Güngör gözyaşlarıyla uğurlandı - AKTÜEL KAMERA Kırıkkaleli şehit Emre Güngör gözyaşlarıyla uğurlandı Erhan GÖĞEMKIRIKKALE, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale?de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Güngör Ailesinin yakınları şehit Emre Güngör?ün tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken yeğeni 9 yaşındaki Batuhan Şengül, ?Dayımın intikamını alacağım? diye haykırdı. Şehit Emre Güngör?ün naaşı Kaletepe Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek burada helallik alındı ve dua edildi. Şehit Güngör?ün naaşı buradan Nur Camisi?ne getirildi. Nur Camisi?nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankacmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk, Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, askeri erkân, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin babası Cebrail, annesi Fadime, 6 kardeşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan Güngör Ailesi ve yakınları şehit Güngör?ün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Şehidin yeğeni ilkokul öğrencisi Batuhan Şengül, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile bir an olsun dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Batuhan Şengün?ün, ?Dayı senin intikamını ben alacağım. Beni yalnız bıraktın? diye haykırması cenaze törenine katılanlara duygulu anlar yaşattı. Törende anne Fadime Güngör?ün, ?Can, ciğerim sen ölmedin. Her zaman kalbimde yaşayacaksın. Allah?ın takdiri Peygamber efendimize komşu gittin? diye ağıt yakarak gözyaşı döktü. Törende sinir krizleri geçiren baba Cebrail Güngör ve diğer aile bireylerini sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Güngör, Keskin ilçesi Armutlu köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile yakınları şehit Emre Güngör?ün 2017 yılında aile bütçesine katkıda bulunmak için sözleşmeli er olarak Hakkari?de göreve başladığını belirtti. 7 kardeşten biri olan şehit Emre Güngör?ün ağabeyi Hacı Güngör?de uzman çavuş olarak Gaziantep?te görev yapıyor. GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- Cenazeden detay görüntüler Şehit Emre?nin cenazesinin camiye gelişi Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı dökmeleri Baba Cebrail in taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazından görüntü Şehit in top aracına konularak köye götürülüşü (Tür: Yurt)