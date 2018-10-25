(Görüntülü) Kırıkkaleli öğrenciler 5 bin fidan dikti

Kırıkkaleli öğrenciler 5 bin fidan dikti Erhan GÖĞEMKIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyetin kuruluşunun 95?nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen ?5 Bin Fidan? projesi kapsamında sedir fidanlarını toprakla buluşturdu. Çullu Mahallesi mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine kentte 85 okulda öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenci, öğretmen ve okul personeli katıldı. Törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, ?Bugün burada bulunan bu topraklar sizinle şenlendi. Birazdan buralara sizlerin elleriyle fidanları dikeceğiz. 5 yıl, 10 yıl sonra buralara geldiğinizde şu kuru topraklar yemyeşil ormanlık alanlar olarak karşımıza çıkacak. ?Ağaç dikerken kıyamet kopacak olsa ağacı dikmeye devam edin? diye bir hadis var. Bu toprakları güzelleştirmek bizim görevimizö dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgin ve Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi?nin konuşmalarının ardından öğrenciler sedir fidanlarını toprakla buluşturmak için birbirleriyle yarıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Detay görüntüler öğrencilerden Milli eğitim müdürü Yusuf tüfekcinin konuşması Ahmet Emre Bilgin in konuşması Vali M İlker Haktankaçmaz ın konuşması Ağaç fidanı dikiminden görüntüler