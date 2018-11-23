(Görüntülü) Kırıkkale'de trafik kazaları MOBESE görüntülerine yansıdı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE, kent merkezinde çeşitli gün ve saatlerde meydana gelen trafik kazaları MOBESE görüntülerine yansıdı. Görüntülerdeki kazaların birinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil 11 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Bir başka kaza da ise şehir içi taşımacılık yapan bir minibüsün hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına girmesi görüntülerde yer aldı. Kırıkkale\'de MOBESE görüntülerine yansıyan kazaların biri Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı Etiler Kavşağında meydana geldi. Yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmekte olan anne 11 yaşındaki çocuğu Bilal Mert K.?nin elini bıraktı. Karşı kaldırıma tek başına geçen anne ve baba çocuğun karşı yoldan tek başına geçmesini bekledi. O sırada yaya yolundan koşarak karşıya geçmekte olan çocuğa kırmızı ışık ihlali yapan otomobil çarptı ve ağır yaralanmasına neden oldu. Bilal Mert K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Görüntülere yansıyan diğer kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde Yahşihan ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. Şehir içi dolmuşu hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına girdi. Kazada maddi hasar meydana geldi.