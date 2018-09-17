T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kırıkkale'de ilk ders zilini vali ve protokol çaldı

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Vali M

17 Eylül 2018 19:58

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Vali M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve diğer protokol üyelerinin ders zili çalmasıyla başladı. Kırıkkale Atatürk Ortaokulu düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende Vali Haktankaçmaz ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi birer konuşma yaptı. Ardından Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ve diğer protokol üyeleri ellerindeki zilleri çalarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dersini başlattılar. Daha sonra okul bahçesindeki okuma köşesinin açılışını gerçekleştiren Vali ve diğer protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE DHA KIRIKKALEValiHaktankaçmaz Belediye Başkanı Mehmet SaygılıMilli Eğitim Müdürü Yusuf TüfekçiKırıkkale Atatürk OrtaokuluMarşıTörende Vali HaktankaçmazMilli Eğitim Müdürü TüfekçiArdından
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24