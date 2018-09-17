(Görüntülü) Kırıkkale'de ilk ders zilini vali ve protokol çaldı

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Vali M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve diğer protokol üyelerinin ders zili çalmasıyla başladı. Kırıkkale Atatürk Ortaokulu düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende Vali Haktankaçmaz ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi birer konuşma yaptı. Ardından Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ve diğer protokol üyeleri ellerindeki zilleri çalarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dersini başlattılar. Daha sonra okul bahçesindeki okuma köşesinin açılışını gerçekleştiren Vali ve diğer protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler ile birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.