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(Görüntülü) Kırıkkale valisi, lavanta fidanı dikti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde 15 dönümlük alana lavanta fidesi dikildi

15 Kasım 2018 20:49

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Bahşili ilçesinde 15 dönümlük alana lavanta fidesi dikildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale-Samsun karayolu kenarında oluşturulan alandaki lavanta fidanı dikim törenine katıldı. Vali Sezer, lavantanın güzel bir bitki türü olduğunu ve bitki türünün arıcılığı da destekleyeceğini belirterek, \"Malumunuz Kırıkkale ve İç Anadolu Bölgesi\'nde arıcılık gelişmiş değil. İnşallah bu ve bunun gibi bahçelerin yapılmasıyla hem arıcılık hem de turizm gelişecek. İnşallah tarımla ilgili benzer projelerimiz olacak. Kırıkkale\'ye marka değer katacak tarım alanları ve tarım köyleri oluşturacağız. Yer seçimiyle ilgili toplantılar yaptık ve bunlar birbirini tamamlayacak. Bu güzel şehri daha da güzelleştirecek projeler yapılacak. Kırıkkale\'nin ismini her yerde duyuracağız. İnşallah bu tür mekanlar çoğalır. Burada 15 dönümlük alana 15 bin lavanta fidanı dikildi, 3 bin daha dikilecek\" dedi. Vali Sezer, daha sonra lavanta fidanı dikerek, can suyu verdi.

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