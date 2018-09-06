(Görüntülü) Kırıkkale Üniversitesi'nde devir teslim töreni

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan’ın atanmasından sonra devir teslim töreni yapıldı. Eski Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, görevini yeni Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan\'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarının Resmi Gazete\'de yayımlanmasının ardından, Kırıkkale Üniversitesi\'nde devir teslim töreni düzenlendi. Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde görevi teslim alan yeni Rektör Ersan Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın takdiriyle yeniden yuvasına döndüğünü söyledi. Kırıkkale\'de büyüdüğünü belirten Rektör Aslan, \"Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle rektör olarak 6 yıllık aradan sonra yuvama, aileme tekrar dönmüş oldum. Takım çalışmasına her zaman önem verdim burada da önem vereceğiz. Müsteşarlığımız döneminde kamu, üniversite, sanayi işbirliği mevzuatı konusunda düzenlemeler yaptık, şimdi uygulama zamanı. Dolayısıyla her beraber yürümek yetmez koşacağız. Önümüzdeki günlerde verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum\" dedi. Prof. Dr. Ekrem Yıldız ise 8,5 yıldır bu görevi yürüttüğünü söyleyerek, göreve yeni başlayan Prof. Dr. Ersan Aslan\'a başarılar diledi. Ardından eski ve yeni rektörler arasında çiçek ve çeşitli hediye takdimi yapıldı.