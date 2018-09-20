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(Görüntülü) Kiraladıkları otomobille takla atan 2 genç kaçtı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, kaldırıma çarptıktan sonra takla atan kiralık otomobildeki 2 genç, kaza yerinden kaçtı

20 Eylül 2018 16:42

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, kaldırıma çarptıktan sonra takla atan kiralık otomobildeki 2 genç, kaza yerinden kaçtı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. 2 arkadaş kiraladıkları 67 SN 486 plakalı otomobille gezintiye çıktı. Safranbolu\'dan Karabük yönüne giden otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Yan yolda ters dönen otomobili görenler yardıma koştu. Otomobilden çıkan 2 genç, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis, otomobilin kiralandığını belirledi. Kaçan 2 kişi aranıyor. Kaza anı ve sonrası ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı ve arkadaşların takla atan otomobilden çıktıktan sonra yürüyerek refüjü geçip 100. Yıl Mahallesi\'ne geçtikleri görüldü.

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