(Görüntülü) Kınık'taki festival heyecanı sürüyor

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Kınık ilçesinde bu yıl 2\'ncisi düzenlenen hasat festivali, bir dizi etkinlikle devam etti. Festivalin 3\'ncü gecesinde sahne alan Ankaralı Ayşe ise seslendirdiği parçalarla vatandaşları coşturdu. Kınık Hasat Festivali\'nin 3\'ncü gününde, Kınık Öğretmenevi\'nde satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ardından Prof. Dr. Tahir Yavuz ve Fatih Kılınç\'ın konuşmacı olarak katıldığı, tarım ve hayvancılık paneli yapıldı. Festival kapsamında kavun ve karpuz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere, Kınık Belediye Başkanı AK partili Sadık Doğruer hediye verdi. Kınıklı yazar Salih Ağar\'ın \'Gör\' isimli kitabının imza günü de festivalde gerçekleşti. Festival kapsamında daha sonra ise Ankaralı Ayşe sahne aldı. Halk oyunları gösterisi sonrasında sahneye gelen Ankaralı Ayşe, hareketli şarkılarıyla konsere gelenleri coşturdu. Seyircilerin arasına girerek şarkılarını söylemeyi sürdüren Ankaralı Ayşe, protokol üyelerinin de kendisine eşlik etmesini istedi. Keyifli geçen gecede Kınıklılar gönüllerince eğlendi. Başkan Doğruer, konser sonrası Ankaralı Ayşe\'ye plaket ve kilim hediye etti.