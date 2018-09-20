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(Görüntülü) Kınalı keklikler, doğayla buluştu

İbrahim EMÜL DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde 250 kınalı keklik, doğayla buluşturuldu

20 Eylül 2018 14:19

İbrahim EMÜL DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde 250 kınalı keklik, doğayla buluşturuldu. Düldül Dağı mevkiinde Çitli, Çotlu ve Kuşçu Köyleri sınırları içerisinde olan sahada, kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Programa, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ile yöre halkı katıldı. Keklikler, katılımcılar tarafından doğaya salındı. Osmaniye\'de 2003-2018 yılları arasında 12 bin 150 adedi kınalı keklik ve 500 adedi sülün olmak üzere toplam 12 bin 650 adet kanatlı hayvanın tabiata bırakıldığı bildirildi.

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