(Görüntülü) Kilis'te Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS(DHA) KİLİS\'te, Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı\'nda, Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi koordinesinde düzenlenen festivale; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kültür eski Bakanı Atilla Koç, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile çok sayıda eski milletvekili katıldı. Festival alanının açılışının yapılmasıyla başlayan etkilikte protokol üyeleri açılan yöresel stantları gezdiler. Festivale katılanlara Kilis katmeri, Cennet Çamuru tatlısı başta olmak üzere yöresel ürünler ikram edildi. Festivalde konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis?in tanıtımı için festival düzenlediklerini belirterek, Kilis zeytini dünyada tek olan zeytinlerden bir tanesidir, zeytinyağının biz bunu satamıyoruz. Kilis keçisi türü korumaya alınan bir hayvan türüdür. Biz bunu pazarlayamıyoruz. Kilis katmeri dünyada tek, eşi benzeri yok. Biz bunu satamıyoruz. Biz bunu etrafa duyuramıyoruz. Cennet Çamuru dediğimiz şey dünyada tek, Türkiye\'de değil dünyada tek. Biz bunu dünyaya anlatamıyoruz. Kilis tavası yemediğin zaman anlamadın şey bunu da anlatamıyorsun. Ben buradan Kilis\'in değerlerini saymaya kalksam akşama kadar Kilis?in değerlerini sayamam ama biz Batı\'nın bir şeyde becerdiği işi binlerce değerimizle beceremiyoruz. Onun için daha fazla festivallere ihtiyacımız var. Daha fazla reklama ihtiyacımız var. Daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var dedi. Kültür eski Bakanı Atilla Koç ise, 12 yıl önce kültür merkezi açılışı için Kilis\'e geldiğini ifade ederek, ?O zaman Kilis il havasında değil, ama büyük bir kasaba havasındaydı. Daha sonra Kilis üzerine aldığı büyük beka meselesinden dolayı üzerine aldığı büyük görevleri, yerine getirirken aynı zamanda şehir olmaya vilayet olmayı başladı. Teknik olarak değil, havası olarak, kültür olarak, arkadaşlarımızla bu gelişimde artık Kilis\'in şehir olduğunu yalnız Türkiye?ye has bir şehir değil, Ortadoğu\'nun önemli kenti, ortaklaşma, Arap dostlarımızla bu ülkeye gelen arap mültecilerle , sığınmacılarla, kardeşlerimizle birlik ve beraberliğin gerçekten tesis edildiği bir yer olarak gördüm diye konuştu.