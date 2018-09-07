(Görüntülü) Kilis'te Suriyeli ailenin evinde yangın

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kilis\'e gelen ve Tekye Mahallesi\'nde kiraladıkları evde kalan Suriyeli Neccar ailesinin mutfağında yangın çıktı. Kısa sürede odaları saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında, ev sahibi Mustafa El Neccar, alevlerin elini yakmasıyla hafif yaralandı. Mustafa El Neccar tedavi için hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

