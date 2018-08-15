(Görüntülü) Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki Suriyeli 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kilis- Elbeyli karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hallebiye (44) yönetimindeki 79 MA 595 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Muhammet Hallebiye ile araçta bulunan Suriye uyruklu Şerif Hallebiye (7), Abdu El Hassan (6), Ali El Hassan (25), Yusuf Hallabiye (12), Hasan Hallebiye (3) ve Abdullah El Fettah Hallabiye (5) yaralandı. Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı.