(Görüntülü) Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 12 Suriyeli yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2\'si ağır 12 Suriye uyruklu yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi. Yusuf Hamdo yönetimindeki 79 SAA 965 plakalı otomobil ile Cuma El Mustafa\'nın kullandığı 54 MU 002 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 Suriyeli yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2\'sinin, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.