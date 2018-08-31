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(Görüntülü) Kilis'te içme suyu kaynakları artırılıyor

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te son günlerde yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle belediye yeni kaynak bulma çalışması başlattı

31 Ağustos 2018 19:08

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS\'te son günlerde yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle belediye yeni kaynak bulma çalışması başlattı. Kentte, barajlardaki su miktarının azalması nedeniyle içme suyu kesintileri yaşanmaya başladı. Kilis Belediyesi yeni su kaynakları için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri, DSİ ile yaptıkları işbirliği kapsamında çeşitli bölgelerinde sondaj çalışması yapılan 50 kuyudan 9?unda olumlu sonuç elde edildi. Kuyuların içme suyu şebekesine bağlanması çalışmaları sürüyor.

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