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(Görüntülü) Kilis'te, geçici iş kuyruğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik işe başvuru için gelenler kuyruk oluşturdu

14 Ocak 2019 14:29

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik işe başvuru için gelenler kuyruk oluşturdu. Kilis\'te, Türkiye İş Kurumu tarafından kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 1500 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından bu sabah başlayan müracaatlar için sabah erken saatlerde gelen kişilire, başvuruda bulunmak için İş Kur İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin önlem aldığı İş Kur İl Müdürlüğü önüne gelenler, işe girmek istediklerini ifade etti. Yetkililer, 18 Ocak tarihine kadar başvuruların devam edeceğini ve işe alınacak kişilerin daha sonra noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini ifade etti.

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