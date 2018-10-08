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(Görüntülü) Kilis'te arı tarafından sokulan kadın öldü

Kilis'te arı tarafından sokulan kadın öldü KİLİS'in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu Nazlı Erdoğan (45) hayatını kaybetti

08 Ekim 2018 20:02

Kilis\'te arı tarafından sokulan kadın öldü
KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu Nazlı Erdoğan (45) hayatını kaybetti.
Yazıbağı Mahallesi\'nde evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yabani arı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi otopsi için morga konuldu. Öte yandan geçen 27 Ağustos\'ta da Elbeyli\'nin Beylerbeyi köyünde arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69) da yaşamını yitirmişti.
 

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