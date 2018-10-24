(Görüntülü) Kilis'te 275 kişilik geçici işe 4 bin 581 başvuru

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüklerinde 8 ay çalıştırılacak 275 kişilik geçici işe, 4 bin 581 kişi başvurdu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişiler, kurayla belirlendi. Kent merkezi ile ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerinde TYP kapsamında 275 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Bunun üzerine Türkiye İş Kurumu\'na (İŞKUR) 4 bin 581 kişi, geçici iş için başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesi kararı alındı. Kararın ardından Kilis Spor Salonu\'nda kura çekimi yapıldı. Salonu dolduranlar, kura çekimini meraklı gözlerle takip etti. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, çıkmayanlar üzgün şekilde evlerinin yolunu tuttu.