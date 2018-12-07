(Görüntülü) Kilis'in kurtuluş günü kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü, sağanak altında düzenlenen törenle kutlandı. Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger ile protokol üyeleri törende İslahiye Caddesi\'nde Kilis\'e temsili giriş yapacak olan Kuvay-ı Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri, Kuvay-ı Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte yağmur altında kent merkezine yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden törende ıslanan öğrenciler Vali Soytürk\'ün talimatıyla evlerine gönderildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık tarihinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, \"Dün istiklal günü için mücadele ettik. Bugün de istiklal için mücadele ediyoruz. Dün istikbal için mücadele ettik, bugün de istikbal için mücadele ediyoruz. Biz yağmurda bile rahatsız olurken, bu şartlar altında atalarımız, ayaklarında çarık yokken mücadele verip Fransızları süpürüp attılar. Daha sonra ne oldu, hepimizin yaşadığı Kilis\'teki olaylar yine cereyan etti. DEAŞ, PKK geldi. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle kahraman ordumuz terör örgütlerini buradan silip, süpürdü\" dedi. Kutlamalar, halk oyunları ve mehter gösterileri ile sona erdi.