T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kiliseden Ramazan kutlaması pankartı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı

18 Mayıs 2018 17:57

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.

İskenderun\'da yaşayan Hristiyan cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, \"Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutlarız\" yazan pankartla Ramazan ayını kutladı. Pankartın her iki tarafına da Türk bayrağı asıldı.  Kilise duvarına geçen yıl da kutlama pankartı asılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYHristiyan OrtodoksRamazanHristiyanPamir CaddesiAziz Nikola Ortodoks KilisesiPankartınTürkKilise
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24