(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'ndan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyareti

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammed KILIÇ / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara\'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Polatlı’nın Uzunbeyli Mahallesi’nde oturan Eylül Yağlıkara’nın acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailezi ziyarete ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Bir süre baba Yağlıkara ile sohbet eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu taziye evinden ayrıldı. İbrahim Yağlıkara, CHP Liderine kapıya kadar eşlik ederek uğurladı. Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.