(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'ndan DİSK ziyareti sonrası açıklama (Aktüel) (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili olarak, \"Türkiye, Ortadoğu\'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşıda Türkiye\'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Türkiye\'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir\" dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, \"Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan\" dedi. Kılıçdaroğlu, aday belirleme süreciyle ilgili olarak da \"Süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul\'u Allah\'ın izniyle alacağız ve İstanbul\'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz\" diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 13.30’da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu Beşiktaş’taki DİSK\'in genel merkezinde ziyaret etti. Kapıda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu daha sonra DİSK binasına geçerek Çerkezoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından çıkışta Kılıçdaroğlu ve Çerkezoğlu basın açıklaması yaptı. KILIÇDAROĞLU: ANKARA’DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERE RAHMET YARALILARA ŞİFA DİLİYORUM Konuşmasına Ankara’da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Ankara da yaşanan tren kazası dolayısıyla üzüntülerimi ifade etmek isterim. 9 vatandaşımız hayatını yitirdi. Çok sayıda yaralılar var. Başta meclis başkan vekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemelerini yaptılar, sabah telefonda bazı bilgiler aktardılar. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum\" dedi. BÜTÜN BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRETLER 2 BİN 200 LİRA OLARCAK DİSK Genel Başkanı ile yaptığı görüşmede asgari ücreti ve Türkiye’nin sorunlarını konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin bütün belediyelerinde 1 Ocak\'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, \"DİSK\'in Genel Başkanı seçildikten sonra ziyaret edememiştim. Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı bu süreçte kendilerini ziyaret ettim. Türkiye’nin sorunlarını, işçilerin, sendikaların sorunlarını, bir şekliyle konuştuk. Gerçekten de asgari ücret konusunda sendikaların özellikle DİSK’in gösterdiği duyarlılıkları biz de aynen yaşıyoruz. 2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019’dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Aynı şekilde yeni kazanacağımız belediyelerde ise Ocak ile Mart arasındaki asgari ücret farkını da yine nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. Bir üçüncüsü de yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Çünkü emeğin ne kadar değerli olduğunu, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üreten çalışan alın teri döken herkesin yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu toplumun ezilen kesimleri varsa onların yanındayız\" dedi. 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALIYOR Kılıçdaroğlu, \"Biz bugün asgari ücreti konuşuyoruz ama 1 milyon 700 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor. Bunlar bir aile geçindiriyorlar. Dolayısıyla yaşanan ciddi bir kriz var. Krizin faturasının da bu kesimlere yansıdığını gayet iyi biliyoruz. Umarım bunları hep birlikte aşacağız. Aşmak zorundayız, bu açıdan mart ayında yapılacak seçimler bizim için çok önemli\" dedi. HER ZİYARET BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİDİR Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine, \" Süreç gayet güzel işliyor İstanbul’u Allahın izniyle alacağız ve İstanbul’u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul’a ihanet edildi. İstanbul’un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız. İstanbul’u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz. Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan” dedi. TÜRKİYE ÇIKARLARI GEREKTİRİYORSA ELBETTE HER TÜRLÜ OPERASYONU YAPMA HAKKINA SAHİPTİR Fırat\'ın Doğusuna yapılacak operasyonun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Fırat’\'n Doğusuna yapılacak operasyon biz Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğini bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Ortadoğu’da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye’nin dikkatli bir politika izlemesi lazım eğer Türkiye’nin çıkarları gerektiriyorsa elbette her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biridir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmalarına asla izin vermemelidir\" dedi. GEZİ OLAYLARI AYRI FRANSA’DAKİ SARI YELEKLİLER AYRI \"Fransa\'daki sarı yelekliler ve gezi olayları\" ile ilgil bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, \"Gezi olayları ayrı, Fransa’daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var. İkisini aynı kefeye koymak doğru değil. Fransa\'nın koşulları ayrı, bizim koşullarımız ayrı. Fransa\'da eylem yapanlarla Türkiye\'de eylem yapanların da içinde bulundukları şartlar da çok farklı. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım. Fransa\'da varoşlarda yaşanan olaylar var, Fransa\'da ciddi bir yoksul kesim var. Özellikle Paris\'in banliyölerinde yaşayan yoksullar var onların isyanı bu. Biz elbette ki her hak talebinin yasalara uygun çerçeve içerisinde yapılmasını isteriz. Çünkü yasalar hak talebinde bulunmanın ölçülerini koymuştur. Gösteriler var, yürüyüşler var, medyanın gücü var. Fransa\'da bütün bu özgürlükler var ama Türkiye\'de bu özgürlüklerin olduğunu söylemek hemen hemen imkansız” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin belirlenme sürecinin devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye\'de işçi sınıfı emekçiler gerçekten zor çalışma ve yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyoruz. Asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalışanların değil, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüt o nedenle biz asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme en büyük toplumsal sözleşme olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’\'in bu konudaki politikalarını ve önerilerine bu asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bizler açısında önemli bir katkı oluğunu belirtmek isterim” dedi