T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'ndan DİSK ziyareti sonrası açıklama - 1

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

13 Aralık 2018 17:43

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine, \"Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan\" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme süreciyle ilgili olarak da \"Süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul\'u Allah\'ın izniyle alacağız ve İstanbul\'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz\" diye konuştu.

Fırat\'ın Doğusuna yapılacak operasyonun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Biz Türkiye\'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye, Ortadoğu\'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşıda Türkiye\'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Türkiye\'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KAYAHasan YILDIRIMDHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DİSKKılıçdaroğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı EkremKemal KılıçdaroğluAllahFırat DoğusunaKılıçdaroğluTürkiyeTürkiye OrtadoğuOrada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24