(Görüntülü) Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti
ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
23 Haziran 2018 22:56
ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan\'da CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş\'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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