(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yeni bir sayfa açması lazım (5)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Türkiye\'nin, yeni bir hamle yapması lazım, yeni bir çığır açması lazım, yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye\'nin çıkması lazım\" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara\'da Sincan- Etimesgut sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile Korkut Ata Kültür Merkezi\'nde bir araya geldi. Burada hitap eden Kılıçdaroğlu, bayram öncesi Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını kaydederek, \"Olayı oraya buraya çekmenin bir alemi yok. Bu ülkenin hakimi, savcısı olaya el koymuşsa oturup, bütün ayrıntılarıyla kamuoyu önüne koymalıdırlar. İnsan hayatı kadar önemli bir şey yoktur\" diye konuştu. Demokrasinin özünde adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, \"Adalet önemli bir kavramdır. Bütün inançların ortak temeli adalettir. Biz adaleti savunmak zorundayız\" dedi. \'TÜRK LİRASI, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR\' Ekonomide son yıllarda ciddi sorunlar olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, \"Efendim zaman zaman söylersiniz, dolar yükseldi. Doların yükseldiği falan yok. Türk lirası, dolar karşısında değer kaybediyor. Yoksa buradaki dolarla İngiltere\'deki, Amerika\'daki dolar aynı dolar; ama Türk lirası değer kaybediyor. Bir ülkenin parası neden değer kaybeder? Amerika\'nın parası değer kaybetmiyor da bizim Türk liramız değer kaybediyor. Ekonomi iyi yöneltilmezse değer kaybeder. Eğer ekonomide ciddi sorunlar varsa Türk lirasına olan güven düşmüş olur. Bugün milyonlarca işsizimiz var. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Şu soruyu kendi vicdanlarınıza sorun. Bu düzenden kim memnun? Bu düzenden çiftçi, memur, esnaf, sanayici memnun mu? Bu düzenden memnun olan bir grup var. Bu düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı var. Rantiye sınıfının özelliği şu. Rantiye sınıfının fabrikası, tarlası, bakkalı, berber dükkanı yoktur. Rantiye sınıfı alın teri dökmez. Rantiye sınıfında bir masa, bir sandalye var. Kim borç istiyor, veri faiziyle parasını alır\" diye konuştu. \'TÜRKİYE\'NİN YENİ BİR HAMLE YAPMASI LAZIM\' Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Ben günlük, sıcak siyasetin içerisine girmek istemiyorum; ama doğru bilgilerle vatandaşın önüne çıkmak zorundayım. \'Bu onu yaptı, o bunu yaptı\' demiyorum. Biz yarın sandığa gideceğiz. Hepimiz oy kullanacağız; ama sandığa giderken, bilgimizle birikimimizle sandığa gitmeliyiz. Elimizi vicdanımıza koyarak, oy kullanmalıyız. Eğer sandığa ön yargıyla gidersek \'Ne olursa olsun ben bu partiye oy vereceğim\' derseniz Türkiye\'nin gidişini biraz daha kötüye götürürsünüz. Bu kadar net, açık söylüyorum. Türkiye\'nin, yeni bir hamle yapması lazım, yeni bir çığır açması lazım, yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye\'nin çıkması lazım. Eğer bunları yapabilirsek çok önemli mesafeler alırız.\" Konuşmasında, en düşük emekli aylığının 1500 lira olacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, \"Evet sözümüz söz. CHP iktidarında en düşük emekli aylığı, net 1500 lira olacak. 1500 lira çok para değil, siz de biliyorsunuz; ama 1500 liranın altında emekli aylığı alan 1 milyon 644 bin emekli var\" dedi. \'ORTA DOĞU\'YA BARIŞI GETİRECEĞİZ\' Barış endeksli dış politika yürüteceklerini vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: \"Barışı esas alacağız. Güzel bir projemiz var. Egemen güçleri kaygılandıracak bir projemiz var. \'Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını\' kuracağız. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. 4 ülkenin devlet başkanları bir araya gelecekler. Bizim bölgeden niye kavga oluyor? Niye terör oluyor? Niye egemen güçler burada Müslüman kanı akıtıyor? Niye 4 devlet bir araya gelip, kendi derdimizi çözemiyoruz? Yani illa birileri gelsin, başımızda dursun, ondan sonra mı yapalım? Madem ki biz yedi düvele baş kaldırdık, o zaman hep beraber Orta Doğu\'da barışı sağlayalım. Sayın İnce, cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda bu 4 ülkeyi ziyaret edecektir. Barışı sağlayacaktır. O zaman göreceksiniz, Orta Doğu\'da barış olur mu, olmaz mı; terör olur mu olmaz mı. Arzu ederlerse \'Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı\'na Mısır\'ı, Lübnan\'ı herkesi alacağız. Bölgede güçlü bir iş birliği teşkilatı oluşturacağız. Ana aktörleri 4 ülke olacak. Biz Orta Doğu\'da barışı getireceğiz.\"