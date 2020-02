(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Sözcü'ye dava, FETÖ'cüleri güçlendiren bir hareket

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Emin Çölaşan ve Necati Doğru\'nun da aralarında bulunduğu Sözcü gazetesinin 5 çalışanı hakkında \'FETÖ\'ye yardım\' iddiasıyla açılan davaya tepki göstererek, \'\'Sözcü gazetesine karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu, FETÖ\'cüleri güçlendiren bir harekettir. Bunu da kimse unutmasın\" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Sözcü gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti. Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı ve İnternet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin hakkında, \'FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme\' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Sözcü\'nün Türkiye\'nin en genç gazetelerinden bir tanesi olduğunu belirtti.



\'SÖZCÜ\'YE KUMPAS KURULDUĞUNU BİLİYORUZ\'



Sözcü\'ye karşı kumpas kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, \'\'Sözcü; Cumhuriyet\'e ve Atatürk devrimlerine bağlı, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletine bağlı, kadın ve erkek eşitliğine inanan, insan haklarına inanan ve bütün haksızlıklara karşı çıkan ve bu amaçla her gün onları satın alan milyonların sözcüsüdür. Genç olmasına karşın bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren ve geniş kitlelerin sözcüsü olan Sözcü gazetesine karşı bir kumpasın kurulduğunu biliyoruz. Haksız suçlamaların da yapıldığını biliyoruz. Beni de derinden üzen yargının içerisinde bulunduğu durum. Adalet dağıtması gereken bir kurum eğer adaletsizlik dağıtıyorsa ve adalete olan güveni temelden sarsıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım\" diye konuştu.



\'SÖZCÜ DARBEYE KARŞI ÇIKTI VE CUMHURİYET\'İ SAVUNDU\'



\"Sözcü gazetesi size ne yaptı?\'\' diye soran Kılıçdaroğlu, \'\'Gazete, darbeye karşı çıktı ve Cumhuriyet\'i savundu. Kadın, erkek eşitliğini savundu. Herhangi bir vatandaş mağdur olduğu zaman onun sesi oldu. Sözcü gazetesi, çalışanların sözcüsü oldu. Dolayısıyla bir gazeteyi akılalmaz iddialarla suçlamak gerçekten de Türkiye\'nin içerisinde bulunduğu durumun ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor. İçimize sinmiyor. Benim ziyaretim yeni değil. Sözcü\'yü her sabah ülkesini seven her vatandaşın okuduğu gibi ben de büyük bir dikkatle alırım ve okurum. Köşe yazarlarının tamamı gerçekten de ciddi bir mücadele veriyorlar. Bizim çocuklarımız Türkiye\'de daha iyi yaşasınlar diye mücadele veriyorlar. Onların kişisel hiçbir beklentileri yok. Ama onlar demokratik bir ülkede çocuklarımızın iyi bir yaşam sürdürmesini istiyorlar\'\' dedi.



\'FETÖ\'CÜLERİ GÜÇLENDİREN BİR HAREKET\'



Kılıçdaroğlu, \"Sözcü gazetesine karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu FETÖ\'cüleri güçlendiren bir harekettir. Bunu da kimse unutmasın. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim ki bu yaptıklarınız, yargının Sözcü\'ye yönelik olarak yaptığı kumpas hiçbir zaman Sözcü gazetesi yazarlarının geri adım atması gibi bir süreci başlatmayacaktır\'\' ifadelerini kullandı.