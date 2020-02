(Görüntülü) Kılıçdaroğlu Pendik'te konuştu

Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Diplomatik Misyon Temsilcileri ve Anadolu Bosna Sancak Dernek Başkanları ile toplantı yaptı.Toplantının ardından Bosna Sancak Kültür Derneği\'nin iftar programına katılan Kılıçdaroğlu iftar saati öncesi bir konuşma yaptı. \"ÜLKEYE HUZURU VE BEREKETİ GETİRMEYE SÖZ VERİYORUZ\" Yaklaşan seçim öncesi Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve CHP\'nin Türkiye\'ye vaadinin huzur olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, \"Bir ülkede işsizlik varsa, 17 milyon yoksul varsa, o ülkde insanlar işsiz olarak aylarını, yıllarını geçiriyorsa,\'Biz nasıl iş bulacağız?\' diye bir beklentinin içine girmişlerse o ülkede huzur yoktur. Biz Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP\'nin çoğunluğu sağladığı gün bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz. And içiyoruz: İlk yapacağımız iş olarak siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık üçkağıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerin parlamentoda olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlakı egemen kılacağız. Dürüstlüğü egemen kılacağız. Birlikte yaşamayı egemen kılacağız\" dedi. Kılıçdaroğlu Sadece Türkiye\'ye değil, Orta Doğu\'ya da barış getireceklerini vurgulayarak,\"Biz barıştan söz ediyoruz. Birlikte yaşamaktan söz ediyoruz. Ağırlıklı olarak Balkanlardan geldiniz. Büyük acılar çektiğinizi biliyorum. Sizler çekmeseniz bile büyük dedeleriniz acılar çektiler. Hiç kimse yaşadığı, büyüdüğü topraklardan kopup, başka bir ülkeye kolay kolay gitmek istemez. Ama o acılar büyük ölçüde geride kaldı. Sadece Balkanlardan gelen olmadı. Orta Doğu\'dan da gelenler oldu. Kafkaslardan da gelen oldu. Dünyanın neredeyse her bölgesinden Türkiye\'ye yüzlerce, binlerce insan geldi. Bu güzel coğrafyada huzuru sağlamanın yolu bütün komşularımızlabarış içinde yaşamaktır. Sayım Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye\'de Bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Suriye\'deki, Irak\'taki, Balkanlardaki ülkelerin içi işlerine karışmayacağız. Bütün ülkelerle dost, kardeş olacağız\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE BÜTÜN ORTA DOĞU\'YA BARIŞI, KARDEŞLİĞİ, ESENLİĞİ GETİRECEK\" Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: Orta Doğu coğrafyasında kan akıyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ama biz o bölgede de barışı sağlayacağız. İlk yağacağımız işlerden birisi Orta Doğu Barı ve İşbirliği Teşkilatını kurmak olacak. Bütün Orta Doğu halklarıyla barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Şunu hiç kimse unutmasın. Suriye ve Irak\'ta da Araplar ver. Türkiye\'de de Araplar var. Suriye ve Irak\'ta da Kürtler var. Türkiye\'de deKürtler var. Orada Ezidiler ver. Türkiye\'de de Ezidiler var. Türkiye bölgenin en büyük gücü olarak bütün Orta Doğu\'ya barışı, kardeşliği, esenliği getirecek. \"HERKESİN İŞİ OLACAK\" Kılıçdaroğlu işsizlik sorununu oratadan kaldıracaklarını belirterek, \"Üniversiteyi bitiren ama yıllardır iş arayan milyonlarca evladımız var.Biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Türkiye büyük bir dönüşümü ve değişimi sağlamak zorunda. Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Çok sayıda firmayı özellikle Güney Doğu\'da çok sayıda fabrikayı doğrudan doğruya devlet kuracak.Bu ülkede hiç kimse \'ben işsiz kaldım. İş bulamıyorum\' demeyecek. Herkesin işi olacak. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vermek istiyoruz. Sizler vergi ödüyorsunuz. Bizler sizin ödediğiniz vergiyi doğru bir şekilde harcamak istiyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz. Üretim yapmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.