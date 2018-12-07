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Dünya

(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Denktaş ile görüştü

Lefkoşa (DHA) - Temasları kapsamında KKTC'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü

07 Aralık 2018 21:58

Lefkoşa (DHA) - Temasları kapsamında KKTC\'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü. İkili gerçekleştirdikleri görüşmede, KKTC ve Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

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