(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Denktaş ile görüştü
Lefkoşa (DHA) - Temasları kapsamında KKTC'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü
07 Aralık 2018 21:58
Lefkoşa (DHA) - Temasları kapsamında KKTC\'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştü. İkili gerçekleştirdikleri görüşmede, KKTC ve Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
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