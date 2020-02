(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ses kayıtlarının TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz (5)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin, \"Öldürüldü, eritildi ve yok edildi. Cinayeti işleyenler önceden geldiler, planları yaptılar. İlaçlarını getirdiler. Özel uçaklarla resmi görevle geldiler. Cinayeti işleyip sonra ellerini kollarını sallayıp yurt dışına gittiler. Bu ses kayıtlarını önce sen dinledin. Niye bu cinayeti işleyenleri serbest bıraktın? Bu katillerin hiç birisinin diplomatik dokunulmazlığı da yok. Yeni bir araştırma önergesi vereceğiz. Ses kayıtlarının TBMM\'ye gelmesini isteyeceğiz. Türkiye\'nin onurunu koruyacağız\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (EMEKLİ MAAŞI) 1000 TL\'Yİ PARLAMENTO\'YA GETİRECEĞİZ Kılıçdaroğlu, emekli maaşı ve ekomiye ilişkin, \"İsraf yapmayın, akıllı bir borçlanma politikası güdün dedik. Üretim ekonomisini destekleyin dedik. Bunları söyledik bizi suçladılar. 100 günlük eylem planı açıkladılar. Bekledik 100 gün doldu ne oldu? 1000 TL\'nin altında emekli maaşı olmayacak dediler 100 gün içinde yapacaklardı. Kanun teklifi gelmedi biz hazırladık. 1000 TL\'yi Parlamento\'ya getireceğiz. Kim emekliden yana politika izliyor hep birlikte göreceğiz\" dedi. \"15 TEMMUZ GAZİLERİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN 309 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI. NE OLDU BU PARA?\" Kılıçdaroğlu, \"\'Şehit yakını ve gazilere çıkarılan sosyal güvenlik kurumu borçlarını sileceğiz\' diyorlar. Kanun geldi mi gelmedi. Şehit yakınları ve gazileri kandırıyorlar. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için 309 milyon lira para toplandı. Şehit yakınları ve gazilere verilecekti. Ne oldu bu para? Sevgili Erdoğan duyuyor musun nereye gitti bu para?\" diye konuştu. \"BİNDİN KATAR\'IN UÇAĞINA ÜLKE ÜLKE GEZİYORSUN. O UÇAK DA HARAMDIR\" Kılıçdaroğlu, \"100 günde vaat ediyorsun da bu müteahhitler niye cenaze namazı kılıyorlar; \'öldük, bittik\' diyorlar. Vatandaşı kandırıyor. \'Ben şunu şunu\' yapacağım iş imzaya gelince 180 derece tersini yapıyor. İsraf haramdır. Her ahlaklı insan israfa karşı durur. Bindin Katar\'ın uçağına ülke ülke geziyorsun. O uçak da haramdır. Doğu Akdeniz\'de Katar\'ın da dahil olduğu bir grup doğalgaz, petrol arıyor. Ama sesini dahi çıkaramıyor. \'Bedava uçak verdim sesini çıkarma meydan meydan gez\' dedi. \'Onurun varsa o uçağı derhal iade edersin\' dedim\" ifadelerini kullandı. \"AMELİYATLAR DURDU İLAÇ YOK. ELDİVEN YOK. ÜNİVERSİTELERİN HALİ PERİŞAN. PİYASADA 170 İLAÇ YOK\" Kılıçdaroğlu, \"Ameliyatlar durdu ilaç yok. Eldiven yok. üniversitelerin hali perişan. Şu anda piyasada 170 ilaç yok. Bunların içinde 18\'i kalp, 5\'i kanser ilacı. Bunlar yok. Ameliyatlar durmuş vaziyette. Hastaneye gittiğinizde 14 ayrı ödeme ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Hiç bir Suriyeli bunları ödemiyor. Bizim insanlarımız ikinci sınıf onlar birinci sınıf. Bunları söyleyince \'sen Suriyelilere karşı mısın\' deniyor. Ben önce kendi insanımın haklarını savunurum. \'Suriyelilere, 35 milyar dolar harcadık\' diyorlar. Doğru değil. Onlar da sefalet içinde yaşıyor. Asgari ücretli kardeşime sesleniyorum; Seni perişan eden saraya karşı durmak namus borcun. Seni açlığa mahkum eden. Kendi maaşına yüzde 26 zam. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak hep birlikte göreceğiz\" açıklamasında bulundu. \"KRİZİN BAŞINDAYIZ. REEL SEKTÖR DAHA KRİZİ GÖRMEDİ. KIŞIN GÖRECEKSİNİZ NE OLACAĞINI\" Kılıçdaroğlu, \"Etle ilgili açıklama yapılıyor. Bunlar bakan değil zaten eski bürokratlar toplamışlar devşirme. Ne dersen onu tekrarlayacaklar papağan gibi. İşin şakası bir yana ateş gibi yanıyor Türkiye. Evlerde mutfaklarda yangın var. Konkordato ilanlarına, intiharlara, iflaslara bakın. Söyledik \'önlem alın\' dedik. Daha henüz krizin başındayız. Reel sektör daha krizi görmedi. Kışın göreceksiniz ne olacağını. Konkordato bir dizi iflas demektir\" dedi. \"İNSANLAR GEÇİNEMİYOR BÖBREKLERİNİ SATMAYA BAŞLADI. BÖBREK TİCARETİ VAR ŞİMDİ\" Kılıçdaroğlu, \"Güneydoğu\'da 65 un fabrikası kapandı. Yanlış politikalar nedeniyle. İnsanlar geçinemiyor böbreklerini satmaya başladı. Böbrek ticareti var şimdi. Böbreğini satan birisi şunu diyor; 2 yıl boyunca iş aradım bulamadım. Böbreğimi satacak duruma geldim. insanlar bu noktaya geldi. Sarayın, damadın bundan haberi var mı? Kasayı damada teslim etti. Her 10 vatandaştan 7\'si \'Türkiye\'de kriz var\' diyor. Demeyenler saray ve çevresi. Tek bir sebep var basiretsiz yönetim. Kasayı damada teslim edene kızacaksınız damada değil. Lükse, şatafata tam gaz. \'O devletin itibarı\' diyorlar. Üretiyorsa itibarın olur. Yoksa alay konusu olur savurganlığın\" ifadelerini kullandı. \"KAŞIKÇI CİNAYETİ İLE İLGİLİ SES KAYITLARININ TBMM\'YE GELMESİNİ İSTEYECEĞİZ\" Kılıçdaroğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin, \"Öldürüldü, eritildi ve yok edildi. Cinayeti işleyenler önceden geldiler, planları yaptılar. İlaçlarını getirdiler. Özel uçaklarla resmi görevle geldiler. Cinayeti işleyip sonra ellerini kollarını sallayıp yurt dışına gittiler. Bu ses kayıtlarını önce sen dinledin. Niye bu cinayeti işleyenleri serbest bıraktın? Bu katillerin hiç birisinin diplomatik dokunulmazlığı da yok. Yeni bir araştırma önergesi vereceğiz. Ses kayıtlarının TBMM\'ye gelmesini isteyeceğiz. Türkiye\'nin onurunu koruyacağız\" diye konuştu. (DİYANET İŞLERİ BAŞKANI) \"DERHAL O KOLTUĞU TERK ET\" Diyanet İşleri Başkanı \'keşke Yunan galip gelseydi\' diyen kişinin önüne gidip diz çöküyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ölenin arkasından rahmet okuruz. İnsan olmanın gereği. Bayrağına, vatanına, inancımıza düşman olan bu kişi kalkıyor \'keşke Yunan yani düşman galip gelseydi\' diyor. Üstelik 9 Kasım\'da gidiyor. Resmi kıyafetle gidiyorsan Diyaneti temsilen gidiyorsun. Sen bunu bilmiyorsan derhal o koltuğu terk et. Sana o koltuğu sağlayanlar idamla yargılandılar. Mustafa Kemal idamla yargılandı. Sen tarihine ve inancına, şehitlere, gazilere ihanet ediyorsun. Böyle bir şey olamaz. Aklın almayacağı bir şey. Genç İmam Hatipliler Derneği vatan sevgisi olan bir imam hatip. Ders verir gibi bir açıklama yapıyor. Bu sözlerini tuttuğun sürece senin yanında olmaya söz veriyoruz kardeşim. Bütün bu laflardan sonra o zatın o koltukta oturmaması gerekir. O koltuk, Cumhuriyet tarihine ihanet koltuğu değildir. O koltukta insanlar ayrıştırılmaz\" ifadelerini kullandı.